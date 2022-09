Die britische Schriftstellerin Hilary Mantel ist tot. Wie ihr Verlag 4th Estate am Freitag über ihre offizielle Twitter-Seite mitteilte, starb die preisgekrönte Autorin im Alter von 70 Jahren. "Der Tod unserer geliebten Autorin, Dame Hilary Mantel, bricht uns das Herz", heißt es in dem Post. Die Gedanken seien bei ihren Freunden, ihrer Familie und im Besonderen bei ihrem Ehemann Gerald McEwen. Ihr Tod sei ein "niederschmetternder Verlust" und man könne dankbar sein, dass Mantel ein solch großartiges Werk hinterlassen habe.

Hilary Mantel galt im Vereinigten Königreich als eine der bekanntesten Schriftstellerin. Sie ist vor allem für ihre "Wolf Hall"-Trilogie bekannt, für die sie gleich zwei Mal - 2009 und 2012 - mit dem renommierten Booker-Preis ausgezeichnet wurde. Das gelang neben ihr bislang nur ihren Kollegen J.M. Coetzee (82) und Peter Carey (79). In der "Wolf Hall"-Reihe geht es um den englischen Staatsmann Thomas Cromwell (1485-1540), der unter Heinrich VIII. (1491-1547) diente und als Konstrukteur der Henry'schen Reformation in England gilt.

We are heartbroken at the death of our beloved author, Dame Hilary Mantel, and our thoughts are with her friends and family, especially her husband, Gerald. This is a devastating loss and we can only be grateful she left us with such a magnificent body of work. pic.twitter.com/VMXBMMatka