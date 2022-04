Brooklyn Beckham hat die ersten offiziellen Fotos seiner Hochzeit mit Nicola Peltz veröffentlicht. Das Traumkleid ist darauf in ganzer Pracht zu sehen.

Die "Vogue" hat offizielle Fotos der Traumhochzeit von Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) veröffentlicht. Starfotograf German Larkin hat die Bilder des Brautpaares geschossen. Der Sohn von Victoria (47) und David Beckham (46) und seine Ehefrau gaben sich am Samstag in Peltz' Familienanwesen in Palm Beach, Florida, das Jawort.

Auf den offiziellen Fotos sieht man die beiden nun in voller Pracht und Glamour: Nicola Peltz trug ein weißes Haute-Couture-Kleid von Valentino mit langer Schleppe und spitzenbesetztem Schleier. Beckham glänzte in einem maßgeschneiderten Dior-Anzug von Kim Jones (48).

Brooklyn Beckham postete die Fotos seiner Hochzeit auf Instagram. "Mr. & Mrs. Peltz Beckham", schrieb er zu einem Bild, das die beiden glücklich Hand in Hand zeigt. Er veröffentlichte auch ein Foto der Beckham-Männer, das ihn gemeinsam mit seinem Vater David und seinen Brüdern Romeo (19) und Cruz (17) zeigt. Die drei waren in schwarze Anzüge mit Fliegen gekleidet.

Outfits des Brautpaares mit persönlichen Details

Wie die "Vogue" berichtet, erhielt das Brautkleid persönliche Details: Nicola Peltz' Mutter Claudia fügte das Schutzsymbol "Evil Eye", ein kobaltblaues Auge, als Talisman für ihre Tochter mit einer persönlichen Botschaft hinzu. Das Valentino-Team nähte dieses mit blauem Garn in das Brautkleid.

Auch Bräutigam Brooklyn Beckham hatte ein besonderes Accessoire: An seinem Revers trug er eine Diamantkette von Anita Ko, ein Geschenk seiner Schwiegereltern.

Trotz des positiven Anlasses für die Feierlichkeiten verloren Beckham und Peltz die Ereignisse in Europa nicht aus den Augen: Sie forderten ihre Gäste laut dem Magazin dazu auf, in ihrem Namen für die Ukraine zu spenden.

Neben vielen Mitgliedern beider Familien gehörten auch zahlreiche Promis zu den Gästen der dreitägigen Feier. So waren etwa Star-Koch Gordon Ramsay (55), Schauspielerin Eva Longoria (47), Sängerin Mel B (46), Supermodel Gisele Bündchen (41) und ihr Mann Tom Brady (44) sowie Tennis-Star Serena Williams (40) anwesend.