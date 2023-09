Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres haben etwas zu feiern: Heute vor genau neun Jahren sind sie den Bund der Ehe eingegangen. Ein Anlass für eine süße Liebeserklärung auf Instagram.

Am 27. September 2014 haben sie es getan: Carsten Maschmeyer (64) und Veronica Ferres (58) sind den Bund der Ehe eingegangen. Am heutigen Mittwoch feiert das Paar seinen nunmehr neunten Hochzeitstag - inklusive süßer Liebeserklärung auf Instagram.

Carsten Maschmeyer schwärmt: "Meine Löwin"

"9 Jahre voller Liebe, Lachen und gemeinsamer, unvergesslicher Momente. Ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben", schreibt der Unternehmer und Investor, bekannt aus "Die Höhle der Löwen", an seine Liebste gerichtet. "Alles Gute zum Hochzeitstag meine Löwin!"

Dazu teilte Maschmeyer zwei Fotos, die das Paar vor neun Jahren am Tag seiner Hochzeit zeigen. Ferres trug ein cremeweißes Traumkleid mit grober Spitze. Ihre Haare waren zu einer eleganten Hochsteckfrisur gestylt. Maschmeyer beging den Tag im klassischen, schwarzen Smoking mit Fliege und weißem Hemd.

Eine große Patchworkfamilie

Sowohl für Carsten Maschmeyer als auch Veronica Ferres war es 2014 die zweite Hochzeit. Der Unternehmer war von 1989 bis 2009 mit Bettina Maschmeyer (60) verheiratet, mit der er die Söhne Marcel und Maurice hat. Ferres war von 2001 bis 2010 mit dem Filmregisseur Martin Krug (65) verheiratet, aus der Ehe stammt Tochter Lilly Krug (22).

Die 22-Jährige startet derzeit in Hollywood durch. 2022 war sie in zwei hochkarätigen Produktionen zu sehen - an der Seite von Gerard Butler (53) in "The Plane" und neben John Malkovich (69) in "Shattered". Sie lebt und studiert seit einigen Monaten in Amerika.

Das Paar arbeitet fleißig

Maschmeyer ist derzeit in der 14. Staffel der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" im Fernsehen (immer montags ab 20:15 Uhr) zu sehen. Ferres feierte zuletzt die Premiere ihres RTL+-Originals "Entführt - 14 Tage Überleben". Der Film handelt von dem Entführungsfall von Johannes Erlemann aus dem Jahr 1981. Ferres fungierte als Produzentin.