Cathy Hummels hat in einem Instagram-Post zwei wichtigen Männern in ihrem Leben zum "Papatag" gratuliert. Sie widmet Mats Hummels als Vater ihres Sohnes und ihrem eigenen Vater liebevolle Worte.

Cathy Hummels (34) hat anlässlich des Vatertags an diesem Donnerstag (26. Mai) in einem Instagram-Post zwei "wichtigen Männern" in ihrem Leben gedankt. Zu einem Bild mit Mats Hummels (33), Vater ihres Sohnes Ludwig (4), schrieb sie: "Die meisten von euch kennen ihn. Den Fussballer. Den privaten Mats hingegen nur sehr wenige. Ich kenne ihn ziemlich gut und schon sehr lange. 15 Jahre." Der 33-jährige Profifußballer sei Ludwigs wunderbarer Papa "und auch, wenn unser Family-Life sehr special und auch anders ist, haben wir immer die schönste Gemeinsamkeit auf der Welt: den wertvollsten Menschen, nämlich Ludwig", schreibt die Moderatorin und Influencerin weiter. "Wir tun alles Mögliche, damit er glücklich ist und ein schönes sorgenfreies Leben hat. Danke dafür."

Cathy Hummels ist der "allergrößte Fan" ihres Vaters

Auf einem zweiten Bild ist Hummels mit ihrem Vater zu sehen. Das Foto kommentiert sie mit: "Mein wunderbarer Papa. Dich glücklich zu sehen, ist mit meine Priorität. Wenn du Musik machst, dann strahlst du und bist glücklich." Hummels hoffe, dass ihr Vater noch ganz lange Musik machen könne, "denn ich bin dein allergrößter Fan und Groupie. Ich liebe dich. Danke, dass du mich immer unterstützt und mir hilfst meinen Traum und mein Leben zu leben und zu sortieren."

Cathy und Mats Hummels sind seit 2015 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Ludwig kam im Januar 2018 zur Welt. Immer wieder kursieren Trennungsgerüchte um die beiden in den Medien, von Seiten des Paares blieben diese bislang unkommentiert.