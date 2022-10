Passend zum Herbst präsentiert sich Cathy Hummels in der Küche mit zwei Kürbissen. Allerdings verzichtet sie dabei auf einen BH. Das kommt nicht bei allen Fans gut an.

Im Herbst ist Kürbiszeit. Aus diesem Anlass zeigt sich Moderatorin Cathy Hummels auf einer Kücheninsel sitzend mit jeweils einem Kürbis in ihren zwei Händen. Dazu schreibt die 34-Jährige: "Lecker Kürbis 🎃… Bin gerade in der Küche und bereite 🎃 zu. Und ihr? Natürlich in diesem Outfit. Wie immer halt. Ganz normal und dem Alltag entsprechend 🤞🤓😏 …".

Cathy Hummels posiert freizügig mit Kürbissen

Ganz normal ist der "Alltags-Look" von Cathy Hummels allerdings nicht. Sie posiert in einem schwarzen Rock und oben ohne. Nur eine ärmelfreie, weiße Steppjacke verdeckt das Nötigste.

So zeigt sich Cathy Hummels auf Instagram:

So reagieren die Fans von Cathy Hummels

Während zahlreiche Fans das Bild mit "Gefällt" markieren und positive Kommentare wie: "Wow Du bist sooo wunderschön!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥" und "Sehr cooles Foto 👏😍!! Ich möchte auch einen Kürbiskuchen dieses Wochenende backen 🎃🍂🍁" hinterlassen, zeigen andere sich gar nicht begeistert.

Manche Fans meinen: "Irgendwie etwas unpassend das Outfit in der Küche 🤔🙄🙈", "Es wird wirklich unangenehm inzwischen" oder "Nur noch skurril...".

Bereits in der Vergangenheit hat Cathy Hummels mit ihren freizügigen Bildern immer wieder polarisiert und das Netz gespalten. Dies scheint ihr erneut gelungen zu sein mit diesem Post.