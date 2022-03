Rapper Fedez hat mitgeteilt, an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt zu sein. Der Ehemann von Chiara Ferragni gab bereits ein Gesundheitsupdate aus dem Krankenhaus.

Der Ehemann von Influencerin und Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni (34) hat via Instagram einen schweren Schicksalsschlag mit seinen Followern geteilt. Musiker Fedez (32), mit bürgerlichem Namen Federcio Leonardo Lucia, ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Er habe in der vergangenen Woche erfahren, dass er "einen seltenen neuroendokrinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse" hat, erklärte der 32-Jährige am Donnerstag (24. März).

Der italienische Rapper schreibt weiter, dass es sich um einen jener Tumore handele, die "kein angenehmer Mitbewohner" im eigenen Körper seien, wenn man sie nicht frühzeitig genug bemerke. Deshalb habe Fedez sich auch einer sechsstündigen Operation unterziehen müssen. Dabei sei der Tumor inklusive eines Teils seiner Bauchspeicheldrüse entfernt worden.

Der Rapper veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform mehrere Bilder aus dem Krankenhaus. Eines zeigt ihn mit erhobenem "Peace"-Zeichen, auf einem anderen ist er neben Ferragni zu sehen. Bei einer weiteren Aufnahme präsentiert er seine große Narbe am Bauch.

Er sehnt sich nach seiner Familie

Zwei Tage nach der Operation gehe es ihm den Umständen entsprechend gut, erklärt Fedez weiter. Er freue sich darauf, nach Hause zu seinen Kindern zurückzukehren. Zudem bedankte sich der 32-Jährige bei seinen Fans für die vielen unterstützenden Nachrichten sowie bei allen Angestellten des Krankenhauses.

Chiara Ferragni und Fedez sind seit Ende 2018 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Leo kam wenige Monate zuvor zur Welt. Im März 2021 bekamen die beiden zudem Töchterchen Vittoria.