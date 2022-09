Imagine-Dragons-Sänger Dan Reynolds (35) und seine Frau Aja Volkman (42) gehen in Zukunft getrennte Wege. Das hat der Musiker auf Twitter mit seinen Fans geteilt.

I am saddened to say that after many beautiful years together Aja and I have separated. Being great parents to our children is our number one priority. Thank you for always supporting us with love and care for all these years.