Daniel Radcliffe hat sich mit seiner langjährigen Freundin Erin Darke auf dem roten Teppich gezeigt. Die beiden lassen sich öffentlich selten gemeinsam sehen.

Daniel Radcliffe (32) hat seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Liebesleben gegeben. Zusammen mit seiner langjährigen Freundin Erin Darke (37) erschien er in New York City. Das Paar zeigt sich selten auf dem roten Teppich. Bei einer Vorführung seines neuen Films "The Lost City" kamen die beiden aber nun gemeinsam.

Der "Harry Potter"-Star erschien mit schwarzer Jacke, die er über ein Poloshirt gezogen hatte. Dazu kombinierte er eine passende schwarze Hose sowie glänzende dunkle Schuhe. Seine Partnerin präsentierte ein langärmliges schwarz-weißes Kleid mit Blumenmuster. Sie trug zudem grüne Stiefeletten. Die blonden Haare fielen der Schauspielerin zu Locken gestylt aus dem Mittelscheitel über die Schultern.

Seit zehn Jahren liiert

Gerüchte um eine Beziehung zwischen Radcliffe und Darke gibt es seit 2012. Öffentlich machten sie ihre Liebe aber erst 2014. Die beiden sollen sich am Set des Films "Kill Your Darlings - Junge Wilde" kennengelernt haben.

In "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" ist Radcliffe neben Sandra Bullock (57), Channing Tatum (41) und Brad Pitt (58) zu sehen. Der Kinostart in Deutschland ist für den 21. April 2022 geplant.