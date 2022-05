Harry Styles (28) hat seinen Gucci-Ring wieder! Der Sänger war Ende April Headliner des Coachella-Festivals in den USA und heizte seinen Fans dort richtig ein. Bei seiner energiegeladenen Performance verlor der Musiker jedoch einen seiner vielen Ringe - ein Schmuckstück aus dem Hause Gucci im Wert von ungefähr 320 Euro. Nachdem Fans wochenlang versucht hatten, den Ring zurückzugeben, ist er nun wieder bei seinem eigentlichen Besitzer angekommen.

Das geht zumindest aus Styles' Instagram-Story hervor. Der "As It Was"-Interpret teilte ein Foto des Rings, der wie ein Löwenkopf aussieht, und schrieb dazu: "Er ist zurückgekehrt. Dankeschön." Der Dank gebührt seinen Fans, die zuvor einen Twitter-Account ins Leben gerufen hatten, um den Ring wieder nach Hause zu bringen.

@Harry_Styles @hshq we found the ring Friday night at Coachella & is in our possession. we tried reaching out to multiple accounts in hopes of getting in contact with someone who will help return it. We intended to handle this privately as we didn’t want our personal info out pic.twitter.com/wMzcznzeQv