Schlager ist total uncool? Früher hätten sicherlich viele Musikfans diese Frage mit einem Ja beantwortet. Doch egal ob Helene Fischer, Roland Kaiser oder Beatrice Egli - Schlagermusik und Schlagersänger werden bei Jung und Alt immer beliebter . Aber wie gut kennen Sie sich in der Schlagerwelt wirklich aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Das Schlager-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?

"Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht..." - wenn Sie jetzt einen Ohrwurm haben, dann ist dieses Lied laut dem Duden "sehr einprägsam und eingängig". Genau solche Lieder bohren sich ins Gehör und verweilen dort.

Charterfolge und Rekorde

Schlagersänger verweilen auch immer wieder in den deutschen Charts. Schon früher gab es mit Heino, Howard Carpendale oder Marianne Rosenberg Musiker und Sängerinnen, die zu wahren Schlagergrößen Deutschlands wurden. Mit seinem erfolgreichsten Song "Blau blüht der Enzian" hielt sich Heino 28 Wochen in den deutschen Charts.

Mit "Deine Spuren im Sand" hinterließ Howard Carpendale auch große Spuren in der deutschen Musikwelt. Insgesamt 30 Wochen war der Sänger mit diesem Lied in den Charts. Erfolge, die heutzutage auch Stars wie Beatrice Egli oder Helene Fischer feiern können.

Letztere verweilte ganze 116 Wochen mit ihrem Hit "Atemlos durch die Nacht" in den deutschen Hitlisten. Neben "Last Christmas" von Wham! und "Sky and Sand" von Paul und Fritz Kalkbrenner hielt sich Helene Fischers Song dort am längsten.

Von TV-Hochzeit bis Reality-Show

Viele Schlagersänger wie Nino de Angelo, DJ Ötzi oder Guildo Horn sind aus dem Radio und Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken.

Und immer mehr Schlager-Stars nutzen die große TV-Bühne, um auf sich aufmerksam zu machen. So heirateten Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross beispielsweise live bei Florian Silbereisen im Fernsehen.

Schauspieler und Party-Sänger Willi Herren sorgte bei der Sendung "Kampf der Realitystars" für Stimmung. Der Schlager - ein Musik-Genre, das auch in den deutschen TV-Shows immer präsenter wird.

Seit wann gibt es Schlager?

Reisen wir zurück in die Vergangenheit. Im Jahr 1870 entstand der Schlager in Österreich, im Operetten-Wien, und löste die Begriffe "Gassenhauer" und "Straßenlied" ab.

Nach und nach wurde erkannt, dass Musik vermarktbar ist. Anders als im 21. Jahrhundert wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Musik noch in Form von Notenblättern vermarktet.

Musikwissenschaftlich lässt sich das Wort "Schlager" nicht eindeutig definieren. Vielmehr wird es als Synonym von "Hit" gesehen.

Die Lieder sind demnach wahre Verkaufsschlager, die sich in Windeseile verkaufen und einen "durchschlagenden" Erfolg haben, wie es auf der Webseite von "SchlagerPlanet" heißt. Eben wie die Hits von Helene Fischer, Mary Roos und Co.