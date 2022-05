Paris Jacksons Vorstellung von Schönheit wurde offenbar durch ihren verstorbenen Vater Michael beeinflusst, wie das Multitalent verrät.

Paris Jackson (24) ist als Sängerin, Schauspielerin und Model bekannt. Die Vorstellung, die das Multitalent von Schönheit hat, ist offenbar durch ihren Vater, Michael Jackson (1958-2009), geprägt. Schönheit komme von innen, habe der "King of Pop" ihr und ihren Geschwistern beigebracht. Und noch heute glaube sie daran. Das erklärte Jackson in einem Interview mit "PopSugar", auf das mehrere britische Medien wie die "Daily Mail" verweisen.

Nicht nur "Glanz und Glamour"

Bereits im März 2021 erzählte Paris Jackson bei YouTube im Gespräch mit Model-Ikone Naomi Campbell (51), dass ihr Vater stets sicherstellte, dass seine Kinder "kultiviert" und "gebildet" seien. Er habe ihnen nicht nur "Glanz und Glamour" wie den Aufenthalt in teuren Hotels zeigen wollen.

"Als ich mit dem Modeln angefangen habe, habe ich Fashion überhaupt nicht verstanden - und ein großer Teil von mir tut das noch immer nicht", erklärte sie weiter. Sie habe sich damals überlegt, wie sie am schnellsten ihre Plattform vergrößern könne, um etwas zu bewegen. Jackson wollte, dass die Menschen ihr auch zuhören, wenn sie darauf hinweise, was etwa in Syrien passiere oder wenn sie eine Petition teile.