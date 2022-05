Hoher Besuch im Londoner Wembley-Stadion: David Beckham, Ryan Reynolds und Will Ferrell haben sich zusammen ein Fußballspiel angesehen. Auch Reynolds Frau Blake Lively ließ sich das Match nicht entgehen.

Am Sonntagnachmittag war das Wembley-Stadion nicht nur Schauplatz des Fußballspiels Wrexham gegen Bromley, sondern bot auch Platz für einige hochkarätige Stars. In einer Loge des berühmten Londoner Stadions haben es sich unter anderem Ex-Profifußballer David Beckham (47) sowie die Schauspieler Will Ferrell (54), Ryan Reynolds (45) und dessen Frau Blake Lively (34) bequem gemacht.

Während des Spiels zeigte Reynolds voller Unterstützung für sein geliebtes Team Wrexham. Zusammen mit seiner Frau Lively jubelte der Schauspieler der Mannschaft zu - doch leider vergeblich. Das Team verlor mit 0:1.

Ryan Reynolds gehört der Verein

Dass Reynolds anwesend war, ist nicht verwunderlich. Schließlich gehört dem Schauspieler der Verein Wrexham AFC. Zusammen mit Schauspieler Rob McElhenney (45) übernahm er im Februar 2021 die volle Kontrolle über den Klub. Der Verein spielt in der National League, der fünften Liga im englischen Fußball. Im Rahmen des Deals investierten die beiden rund zwei Millionen Pfund.