Der ehemalige DDR-Schlagerstar Michael Hansen ist tot. Der Sänger starb im Alter von 82 Jahren nach einer Corona-Infektion. Das bestätigte seine Witwe Petra.

Der Schlagersänger Michael Hansen ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Witwe Petra (69) gegenüber der "Bild"-Zeitung. Demnach sei er vor einigen Monaten an Covid-19 erkrankt, anschließend habe er sich zudem eine Lungenentzündung eingefangen: "Im Klinikum Berlin-Buch wurde er behandelt. Es war nicht ideal dort", berichtet Petra weiter.

Vor zwölf Wochen sei er dann in ein Reha-Zentrum nach Bernau verlegt worden, wo er nun auch verstorben sei. Dort habe sich das Personal rührend um ihren Ehemann gekümmert und ihm "fast jeden Wunsch erfüllt". Doch das Schlimmste hätten auch sie nicht verhindern können. Michael Hansen sei der Mann ihres Lebens gewesen: "Er hat so gekämpft, wollte noch nicht sterben."

Michael Hansen war einer der größten Schlagerstars in der ehemaligen DDR

Michael Hansen, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Klaus Schibilsky hieß, galt in der ehemaligen DDR als einer der größten Schlagerstars. Bereits in den 60er-Jahren etablierte er sich dort in den Hitparaden. Als einer seiner größten Hits gilt bis heute "Solang die Liebe bleibt". Nach der Wende betrieb er in Wandlitz ein Tonstudio, wo auch West-Stars wie Roberto Blanco (86) Lieder aufnahmen.