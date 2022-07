Wer denkt, Golf wäre nur etwas für alte Männer, hat wahrscheinlich noch nie die US-Amerikanerin Paige Spiranac den Schläger schwingen gesehen. Inzwischen tritt die 29-Jährige jedoch weniger bei Wettkämpfen auf dem Golfplatz in Erscheinung, sondern macht mit freizügigen Instagram-Fotos auf sich aufmerksam.

Paige Spiranac wird als erste Sportlerin "Sexiest Woman Alive"

Dank ihrer Popularität im Netz wurde Spiranac jetzt von der "Maxim" als erste Sportlerin überhaupt zur "Sexiest Woman Alive" (Deutsch: "Sexieste Frau der Welt") in der jährlichen "Hot 100"-Liste des Magazins gekürt. In jüngster Vergangenheit blieb diese Ehre Hollywood-Größen wie Jessica Alba oder Jennifer Garner vorbehalten.

So zeigt sich Paige Spiranac auf Instagram

Paige Spiranac wird Cover-Model

Aufgrund der Auszeichnung ziert Paige Spiranac im gewohnt offenherzigen Look das aktuelle Cover der "Maxim". Auch bei der dazugehörigen Veröffentlichungs-Party in Miami am vergangenen Wochenende sorgte die Golferin mit einem "luftigen" Outfit für Aufsehen. Sie zeigte sich mehr oder weniger in Unterwäsche mit einem transparenten Überrock.

Paige Spiranac: Vom Golf-Profi zur Influencerin

Dank vieler offenherziger Bilder im äußerst knappen Golf-Look oder im Bikini folgen der Influencerin mittlerweile über 3,5 Millionen Instagram-Nutzer. Ihre Golf-Tipps auf YouTube verfolgen über 285.000 Abonnenten.