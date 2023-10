Auf Instagram macht gerade eine neue Foto-Challenge die Runde: Eine KI-App verwandelt ein Selfie in ein altes Schulfoto aus den 90er-Jahren. Zahlreiche Stars, wie Daniela Katzenberger oder Arnold Schwarzenegger haben sich dem Trend bereits angeschlossen und die App ausprobiert.

Die witzigen Ergebnisse teilen sie auf Social Media und bringen damit das Netz zum Lachen. Der "Yearbook"-Trend ist vor allem in den USA ein Renner. Dort geben Teenager alles, um auf dem Porträtfoto im Jahrbuch ihrer Schule das perfekte Bild abzugeben. Die typischen Looks aus solchen "Yearbooks" greift die KI-App auf und wendet sie auf Fotos an, die jeder mit der App hochladen kann.

Katja Burkard und Kai Pflaume auf Zeitreise

Den Spaß gönnen sich aber nicht nur Promis aus Amerika, die sich dabei vermutlich an ihre alten High-School-Fotos erinnern. Auch hierzulande lassen sich TV-Stars wie die Moderatoren Katja Burkard oder Kai Pflaume mit Freude zurück in die 90er beamen und sind dabei kaum noch wiederzuerkennen.

Der Fantasie sind bei diesen technischen Spielereien keine Grenzen gesetzt. Nicht nur Fotos von Menschen, die es tatsächlichen gegeben hat, lassen sich bearbeiten, KI-Künstler haben sogar gezeigt, wie Kinder getrennter Promi-Paare aussehen würden: