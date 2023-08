Dieter Bohlen wird an seinem 70. Geburtstag auf der Bühne stehen. Das Spezial-Konzert soll in Berlin stattfinden. Der Pop-Titan hofft auf eine "unvergessliche Show".

Am 7. Februar 2024 wird Dieter Bohlen 70 Jahre alt. Sein rundes Jubiläum will er mit einem Geburtstagskonzert in Berlin feiern. Das hat das Concertbüro Zahlmann am heutigen Freitag bekannt gegeben.

Konzert statt Kur

"Er wäre nicht Dieter Bohlen, wenn er diesen denkwürdigen Tag (07.02.2024) nicht gemeinsam im Kreise seiner Fans mit einem Mega-Konzert in Berlin feiern würde", heißt es in der Pressemitteilung. "Viele fahren mit 70 Jahren zur Kur, anders Dieter Bohlen. Er rockt die Bühne im Theater am Potsdamer Platz." Der Sänger und Musikproduzent wurde mit Modern Talking weltberühmt und ist seit Jahren auch eine feste Größe im TV als Juror von "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent".

"Wenn Tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir am 07.02.2024 eine unvergessliche Show zu erleben", wird Dieter Bohlen zitiert. Das Konzert mit all seinen Hits soll um 20 Uhr im Theater am Potsdamer Platz beginnen.

Vorverkauf startet am Freitag

Der Vorverkauf startet bereits am heutigen Freitag um 17 Uhr exklusiv unter www.eventim.de. Ab 28. August sind Tickets an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.