Dieter "Didi" Hallervordens Fitness kommt nicht von ungefähr - der tägliche Kampf gegen den Schweinehund und seine Ehefrau spielen eine entscheidende Rolle.

Vor allem dank Dieter "Didi" Hallervordens (87) infantiler Heiterkeit mutet es beinahe unglaublich an, dass der Komiker und Schauspieler in diesem Jahr 88 Jahre alt wird. Dass er auch in diesem Alter noch fit wie ein gut eingelaufener Turnschuh ist, kann jedoch nicht als Zufall bezeichnet werden, wie er im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" erzählt. Sein Jungbrunnen-Geheimnis: ein allmorgendlicher Kampf gegen den "inneren Schweinehund" und die Liebe zu seiner 30 Jahre jüngeren Ehefrau Christiane (57).

Eine Stunde am Morgen widmet er eisern der Fitness: "Dreißig Minuten strampeln auf dem Ergometer, dreißig Minuten Schwimmen gegen eine starke Gegenstromanlage." Die habe er sich vor einigen Jahren in sein hauseigenes Hallervorden-Hallenbad einbauen lassen. Ein Wehwehchen plagt den Schauspieler nun jedoch schon seit zehn Jahren: "Die linke Achillessehne könnte endlich mal aufhören, mich daran zu erinnern, dass ich mich im Film 'Sein letztes Rennen' überfordert habe." Im Streifen von 2013 mimte er einen Altersheimbewohner und ehemaligen Spitzensportler, der beschließt, nochmal einen Marathon zu laufen.

"Noch viele Jahre" mit Christiane genießen

Seine dritte Ehefrau Christiane, die er im vergangenen Jahr heiratete, bezeichnet der Star derweil scherzhaft als "ein wundervolles 'Lebensergänzungsmittel'" - sie habe seinem "Leben einen neuen Schwung" verliehen. Um mit ihr "noch viele Jahre genießen" zu können, schuftet Hallervorden folglich jeden Tag fleißig an seiner Gesundheit. Ganz der Schelm ergänzt er: "Sportliche Aktivitäten mit meiner Frau entziehen sich öffentlicher Erörterung."

Hallervordens erste Ehefrau war die Schauspielerin Rotraud Schindler, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Seine zweite Ehe mit Eleonore Blume hielt 25 Jahre, auch sie haben zwei Kinder miteinander. Mit der ehemaligen Stuntfrau Christiane Zander ist er seit 2015 zusammen, 2022 läuteten die Hochzeitsglocken.