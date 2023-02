Monica Lewinsky hat sich bei einer Filmpremiere in London gezeigt. Die Aktivistin lief in einem funkelnden Blazer über den roten Teppich.

Monica Lewinsky (49) hat bei der britischen Premiere des Films "What's Love Got to Do with It?" im Odeon Luxe am Londoner Leicester Square einen eleganten Auftritt hingelegt. Die US-amerikanische Autorin erschien zu dem Event in einer paillettenbesetzten, kurz geschnittenen schwarzen Jacke. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hose. Ihre dunklen Haare hatte die 49-Jährige zu großen Wellen frisiert. Große, silberne Ohrringe kamen darunter zum Vorschein.

Lewinsky studierte in London

Nachdem sie durch eine Affäre mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (76) bekannt wurde, hat Lewinsky in Großbritannien Psychologie studiert. 2006 machte sie an der London School of Economics ihren Abschluss. Da hatten sich die Wogen um den Skandal im Weißen Haus schon geglättet: 1998 wurde bei der sogenannten Lewinsky-Affäre Bill Clinton vorgeworfen, unter Eid über die sexuelle Beziehung mit seiner Praktikantin gelogen zu haben. Das Repräsentantenhaus leitete daraufhin ein Amtsenthebungsverfahren wegen Meineid und Strafvereitelung ein, das allerdings scheiterte.

2021 stand der Skandal im Mittelpunkt der dritten Staffel der TV-Serie "American Crime Story". Lewinsky, die heute unter anderem als Aktivistin tätig ist, war als Co-Produzentin daran beteiligt.