Drei Jahre lang, von 1997 bis 2000, war Ellen DeGeneres die Partnerin von Anne Heche. Über den Tod ihrer Ex-Freundin zeigt sich die TV-Moderatorin in den sozialen Netzwerken geschockt: "Dies ist ein trauriger Tag. Ich Sende Annes Kindern, Familie und Freunden all meine Liebe", schrieb DeGeneres auf ihrem offiziellen Twitter-Account.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love.