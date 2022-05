Der Tesla-Boss Elon Musk (50) hat sich via Twitter einmal mehr zu seiner politischen Gesinnung zu Wort gemeldet. In seinem Post kündigte der reichste Mensch der Welt an, bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl im Zweifel auch Donald Trump (75) zu unterstützen. "Früher habe ich die Demokraten gewählt", startet Musk sein Statement. Diese seien für ihn immer "die Partei der Freundlichkeit" gewesen.

Doch dem sei Musk zufolge nicht mehr so: "Aber sie sind die Partei der Spaltung und des Hasses geworden." Er könne sie nicht mehr unterstützen und werde in Zukunft sein Kreuz bei den Republikanern machen. Als Begründung und gleichzeitigen Ausblick schiebt Musk hinterher, dass man sich "die schmutzigen Kampagnen" der Demokraten gegen ihn anschauen solle.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿