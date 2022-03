Elon Musk (50) ist ein regelrechter Star-Unternehmer. Der Mann hinter Firmen wie Tesla und SpaceX ist der reichste Mensch der Welt. Seine Beziehung zur Musikerin Grimes (34) ist jedoch verzwickt. Im Gespräch mit der "Welt am Sonntag" gesteht er jetzt, nicht vollkommen glücklich zu sein.

Die On-Off-Beziehung der Musikerin und des Unternehmers ist undurchsichtig. Zwar waren die beiden erst kürzlich wieder Eltern geworden, die 34-Jährige erklärte jedoch auf Twitter, dass sie sich erneut getrennt hätten. Musk und Grimes haben zwei gemeinsame Kinder: den im Mai 2020 geboren Sohn X Æ A-12 Musk (alias "X") und die im Dezember 2021 per Leihmutter zur Welt gekommene Tochter Exa Dark Sideræl. Auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus sagte sie "Vanity Fair", dass es kein richtiges Wort dafür gebe.

Me and E have broken up *again* since the writing of this article haha, but he’s my best friend and the love of my life, and my life and art are forever dedicated to The Mission now, I think Devin wrote that part of the story rly well. Sique - peace out