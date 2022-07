Schon im November 2021 soll Tesla-Chef Elon Musk (51) Vater von Zwillingen geworden sein. Das geht angeblich aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem "Business Insider" vorliegen. Nun hat sich der Geschäftsmann via Twitter erstmals persönlich zu den Gerüchten zu Wort gemeldet.

"Ich tue mein Bestes, um die Krise der Unterbevölkerung zu bekämpfen", schreibt der 51-Jährige ironisch und spielt damit offensichtlich auf die vermeintlichen Baby-News an. Weiter heißt es: "Eine kollabierende Geburtenrate ist die mit Abstand größte Gefahr für die Zivilisation."

Doing my best to help the underpopulation crisis.



A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.