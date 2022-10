Elon Musk (51) hat Kanye West (45) nach dessen antisemitischen Entgleisungen ins Gewissen geredet. Das schrieb der Unternehmer am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst. "Ich habe heute mit Ye gesprochen und meine Bedenken über seinen jüngsten Tweet geäußert, und ich glaube, er hat sich das zu Herzen genommen", twitterte Musk.

Talked to ye today & expressed my concerns about his recent tweet, which I think he took to heart