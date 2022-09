Tesla-Chef Elon Musk (51) hat sich auf Twitter kritisch über die erst vor wenigen Tagen erschienene "Herr der Ringe"-Serie geäußert. Zu Amazons Großprojekt "Die Ringe der Macht" schreibt der derzeit reichste Mensch der Welt wörtlich: "Tolkien dreht sich im Grab um". Musk nimmt damit Bezug auf den britischen Autor J. R.R. Tolkien (1892-1973), auf dessen Werken die "Herr der Ringe"-Serie der beiden Serienschöpfer und Autoren J. D. Payne und Patrick McKay basiert.

In einem zweiten, unmittelbar im Anschluss abgesetzten Tweet äußert sich Musk zu männlichen und weiblichen Figuren in Amazons Serie. Der 51-Jährige schreibt: "Fast jeder männliche Charakter ist bisher ein Feigling, ein Arsch oder beides. Nur Galadriel ist mutig, schlau und nett".

