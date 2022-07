Emily Ratajkowski sorgt erneut für Aufregung im Netz. Die 31-Jährige zeigt sich gerne freizügig in den sozialen Medien. Mit ihrem neusten Instagram-Bild überschreitet das Model jedoch für einige Fans eine Grenze.

Emily Ratajkowski: Hüllenlos mit Hund

Auf einem Teppich posiert Emily Ratajkowski splitterfasernackt mit ihrem Hund Columbo, einem Schäferhund-Husky-Mischling.

So reagieren die Fans von Emily Ratajkowski

Das Bild stößt bei ihren 29,4 Millionen Instagram-Abonnenten auf ein geteiltes Echo. Mehr als 2 Millionen Nutzer haben das Bild mit "gefällt" markiert. Zahlreiche Fans hinterlassen "🔥🔥🔥" und "❤️❤️❤️"-Emojis. Manche wünschen sich mit dem Hund zu tauschen.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Ein Fan schreibt: "Geht es nur mir so oder ist das verdammt seltsam?". Andere kommentieren: "Sehr eigenartig" oder "Warum musst du nackt sein 🤔". So oder so hat Emily Ratajkowski wieder erfolgreich für Aufregung im Netz gesorgt.