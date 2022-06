Erst gab es Beef zwischen Snoop Dogg und Eminem, dann ein klärendes Gespräch, ein gemeinsamer Auftritt beim Super Bowl und nun auch einen gemeinsamen Song: "From The D 2 The LBC". Der kommt mit einem sehr lustigen Video.

Überraschung zum zweiten: Eminem (49) hat schon wieder eine unangekündigte Single herausgebracht - und wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Die neue Single "From The D 2 The LBC" ist zusammen mit Snoop Dogg (50) entstanden.

Ein dazugehöriges Video gibt es auch schon: Darin sind Snoop und Em zusammen im Studio zu sehen, wobei Snoop Dogg seinem Kollegen das Leben schwer macht, indem er einen riesigen Joint raucht. Eminem beginnt zu husten und wird vom Passivrauch benebelt. Daraufhin wird das Video zu einer witzigen Mischung aus klassischen Rap-Parts und fantasievollen Comic-Sequenzen, in denen die Rapper als Gorillas durch verrückte Abenteuer trippen, die sich alle um das Thema des Songs drehen: Marihuana.

Der Beef ist beendet

Die Zusammenarbeit folgt einem gemeinsamen Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls zusammen mit Dr. Dre (57), Mary J. Blige (51) und Kendrick Lamar (35). Damit dürfte auch der Beef zwischen den Rappern endgültig beendet sein. Snoop Dogg hatte im Oktober 2021 in einer Radiosendung erklärt, dass er sich bei Eminem für die Aussage, er gehöre nicht zu den besten Rappern, entschuldigt hatte. "Wir hatten ein langes Gespräch über den Respekt, den wir füreinander haben und über die Art, wie wir in der Öffentlichkeit übereinander reden", so der Doggfather.

Erst letzte Woche hatte Eminem einen neuen Track herausgebracht: "The King & I", zusammen mit Ceelo Green (47). Dieser ist auch auf dem Soundtrack zum gerade anlaufenden Kinofilm "Elvis" von Baz Luhrmann (59) zu finden.