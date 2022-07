Reality-Serien-Star Jimi Blue Ochsenknecht hat seine drei Strafzettel bezahlt und erklärt, warum ihn die Polizei gesucht hat.

Mit einem breiten Grinsen hält Reality-Serien-Star Jimi Blue Ochsenknecht (30, "Diese Ochsenknechts") die "Niederschrift über Zahlung zur Abwendung der Erzwingungshaft", die einer Münchner Polizeiinspektion am 29. Juli ausgestellt hat, in die Kamera. Dazu lässt er seine 264.000 Instagram-Followerinnen und -Follower in einer Story wissen: "Gesucht und gefunden: Die drei Strafzettel wurden bezahlt."

Außerdem erklärt er, wie die ganze Aufregung überhaupt entstanden ist. "Aufgrund von meinem Umzug haben sie [die Polizei, Red.] nach der neuen Adresse gefragt", so Ochsenknecht. Zuvor hatte seine Ex-Partnerin, Reality-TV-Star und Influencerin Yeliz Koc (28, "Kampf der Reality-Stars"), ebenfalls auf Instagram davon berichtet, dass die Polizei bei ihr in Hannover vor der Tür gestanden und Jimi Blue Ochsenknecht gesucht habe. Weil sie keine andere Adresse habe, habe sie den Beamten die seines Managements gegeben, erzählte Koc am Mittwoch in einer Story.

Jimi Blue Ochsenknecht geht in seiner aktuellen Story auch auf die Gerüchte der letzten Tage ein. "Glaubt bitte nicht immer alles, was [...] in die Öffentlichkeit getragen wird [...] Lasst uns gegenseitig unterstützen! Reicht doch langsam, oder?", schreibt er und garniert den Text mit betenden Händen und einem roten Herz.

Trennung vor der Geburt der Tochter

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc machten ihre Beziehung im August 2020 öffentlich. Dass das erste gemeinsame Kind unterwegs ist, hatten sie im Februar 2021 ebenfalls auf Instagram verraten. Wenig später war das Paar von Berlin nach Hannover gezogen. Dort kam die kleine Snow Elanie am 2. Oktober 2021 zur Welt.

Einen Monat zuvor hatte Ochsenknecht die Trennung der beiden in einer Instagram-Story bestätigt. Mit einem Bussi-Video macht er im April 2022 seine Beziehung mit der Münchner Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (24) öffentlich.