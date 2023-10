Nach zwei Söhnen bekommt Erol Sander bald eine Tochter. Seine Partnerin Rebecca Oehlmann erwartet das erste gemeinsame Kind. "Wir sind überglücklich", freut sich der TV-Star.

Schauspieler Erol Sander (54) wird wieder Vater! Der TV-Star und seine Partnerin Rebecca Oehlmann erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. "Es ist wahr, ich werde wieder Vater. Wir sind überglücklich und freuen uns auf unsere Tochter", bestätigt Sander der Nachrichtenagentur spot on news. Zuvor hatte die Zeitschrift "Bunte" über die Neuigkeit berichtet.

"Ich wollte schon immer eine große Familie haben"

Für den deutsch-türkischen Schauspieler ist es bereits das dritte Kind, aber die erste Tochter. Aus seiner turbulenten Ehe mit Caroline Goddet stammen die beiden Söhne Marlon und Elyas. Ihr Ehe-Aus nach 22 Jahren wurde im Sommer 2022 bekannt. Sanders Partnerin Rebecca bringt eine kleine Tochter in die Beziehung mit. "Unsere Patchwork-Familie wächst", lacht Sander. Und auch die Kinder freuen sich demnach auf den Nachwuchs. "Ich wollte schon immer eine große Familie haben und bin jetzt mit vier Kindern auf einem guten Weg, würde ich sagen", so der Schauspieler weiter.

Sander machte seine Beziehung mit der Maskenbildnerin am Valentinstag 2023 öffentlich. Auf Instagram veröffentlichte er ein Pärchenfoto garniert mit einem roten Herz-Emoji. Bei der Bertelsmann-Party im Juni folgte dann ihr erster öffentlicher Aufritt als Paar. "Bunte" zufolge soll es am Set von "Alles was zählt" zwischen den beiden gefunkt haben. Erol stand dort als Bösewicht vor der Kamera, Rebecca arbeitete in der Maske.

Auch auf dem Instagram-Account der bald zweifachen Mutter sind immer wieder Pärchenbilder zu sehen. Im Juli etwa aus der Bayerischen Staatsoper. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss im Juni schwärmte Oehlmann: "Ich bin so erfüllt und dankbar für alles, was in meinem Leben gerade passiert. Die Klarheit, die ich gewinne, die Liebe, die mich umgibt, das Vertrauen ins Leben und dass alles kommt wie es soll."