Justin Bieber leidet am Ramsay-Hunt-Syndrom. Er habe sich einen Virus eingefangen und nun sei sein Gesicht halbseitig gelähmt. Er ist sich aber sicher, dass es wieder besser wird.

Nachdem Justin Bieber (28) krankheitsbedingt mehrere Shows seiner Tour verschieben musste, meldet sich der Sänger nun bei seinen Fans mit einer erschreckenden Nachricht. In einem fast dreiminütigen Video macht der Star bei Instagram öffentlich, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom und an einer halbseitigen Gesichtslähmung leidet.

"Ich wollte euch ein Update darüber geben, was lost ist. Wie ihr wahrscheinlich an meinem Gesicht sehen könnt, habe ich dieses Syndrom, das sich Ramsay-Hunt-Syndrom nennt", erzählt Bieber. Er habe sich ein Virus eingefangen, das seine Nerven im Ohr und im Gesicht angreift. Er zeigt, dass er auf einer Gesichtsseite, die komplett gelähmt sei, unter anderem weder blinzeln noch lächeln kann.

Bieber sei wegen seines Gesundheitszustands, der "ziemlich ernst" sei, nicht dazu in der Lage, die eigentlich anstehenden Konzerte zu geben und hoffe, dass seine Fans dies auch verstehen werden. Sein Körper sage dem Sänger "offensichtlich", dass er "langsamer machen" müsse.

Justin Bieber beruhigt seine Fans

Der Sänger wolle sich jetzt ausruhen und mache auch spezielle Übungen, damit er bald wieder komplett genesen sei. Das werde auch passieren. Er wisse nur nicht, wie lange das dauern werde. "Alles wird gut", sagt Bieber. "Ich habe Hoffnung und ich vertraue Gott." Er sei sich sicher, dass alles aus einem bestimmten Grund passiere. Den könne er gerade aber noch nicht benennen. Der 28-Jährige liebe seine Fans und bitte darum, dass sie ihn in ihre Gebete einschließen, schreibt er dazu.

Innerhalb kürzester Zeit erreichten den Sänger tausende Genesungswünsche und Herz-Emojis in den Kommentaren - darunter auch von Diane Keaton (76) und Schauspieler Patrick Schwarzenegger (28) sowie von seinen Musikerkollegen DJ Khaled (46), Lil Yachty (24) und Lil Pump (21).