Vor rund zweieinhalb Jahren sind Wyatt Russell und seine Ehefrau Meredith Hagner Eltern geworden. Jetzt soll das zweite Baby angeblich auf dem Weg sein.

Wyatt Russell (37) und seine Ehefrau erwarten offenbar ein zweites gemeinsames Kind. Das möchte zumindest das US-Magazin "People" in Erfahrung gebracht haben. Russell und seine Schauspielkollegin Meredith Hagner (36), die seit rund vier Jahren verheiratet sind, haben bereits einen Sohn, der Anfang 2021 zur Welt gekommen ist.

Zuwachs für die Schauspielerfamilie?

Das Paar hatte sich 2016 an einem Filmset kennen und lieben gelernt. 2018 folgte die Verlobung und im September 2019 die Hochzeit. Im März 2021 hatte Hagner bei Instagram bestätigt, dass sie und Russell mit Söhnchen Buddy Prine (2) ihr erstes gemeinsames Kind bekommen hatten. Sie teilte damals eine Aufnahme von einem "Vogue"-Shooting und erzählte dazu, dass ihr Sohn rund zwei Wochen nach dem Fototermin zur Welt gekommen war. Bisher haben die beiden aber nicht bestätigt, ob nun tatsächlich ein zweites Baby auf dem Weg ist.

Russell ist unter anderem bekannt aus der Serie "The Falcon and the Winter Soldier" und aus der Komödie "22 Jump Street". Er ist der Sohn der beiden Hollywood-Stars Kurt Russell (72) und Goldie Hawn (77) - und hat auch berühmte Geschwister. Aus einer vorangegangenen Beziehung Hawns stammen die Schauspielerin Kate Hudson (44) und der Schauspieler Oliver Hudson (47).

Kate Hudson hatte im November 2020 auf Instagram angekündigt, dass sie Tante wird. "Wir feiern unser nächstes Familienmitglied. Das erste für meinen Bruder Wy und Meredith. Wir sind völlig aus dem Häuschen und können es nicht erwarten", schrieb sie damals zu einem Bild, auf dem sie den Babybauch ihrer Schwägerin küsste.