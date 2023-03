Schauspieler Isaiah Washington (59), der vornehmlich für seine Rolle als Dr. Preston Burke in der TV-Serie "Grey's Anatomy" bekannt wurde, will offenbar Hollywood den Rücken kehren. Das gab der Star auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt: "Schweren Herzens und mit einem Gefühl der Erleichterung gebe ich meinen Rücktritt von der Unterhaltungsindustrie bekannt."

It is with a heavy heart and a sense of relief that I am announcing my early retirement from the entertainment industry today. Those who have been Following/Witnessing my journey here on Twatter since 2011 all know that I have fought the good fight, but it seems that the haters,… https://t.co/ZHCoR15y6a pic.twitter.com/arTybceWKn