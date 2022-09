Fußballprofi Mesut Özil (33) ist zum zweiten Mal Vater geworden. Die frohe Kunde über die Geburt seiner Tochter gab der ehemalige deutsche Nationalspieler auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt. Zu einem ersten Foto des neuen Familienmitglieds schrieb Özil: "Willkommen auf der Welt, unsere kleine Prinzessin Ela."

Welcome to the world our little princess Ela❤️🤲🏼 pic.twitter.com/akCu7bZkH2