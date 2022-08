Sind Irina Shayk und Bradley Cooper wieder zusammen? Das Model hat mit gemeinsamen Urlaubsfotos Gerüchte geschürt. Darauf strahlen die beiden in die Kamera.

Irina Shayk (36) macht aktuell Urlaub auf den Bahamas - und zwar nicht allein, wie ihre neuesten Schnappschüsse auf Instagram beweisen. In einem Post teilte das Model mehrere Fotos und einen kurzen Videoclip von ihren Ferien in dem Urlaubsparadies. Ein Bild sticht besonders hervor: Darauf ist sie mit ihrem Ex-Partner, Schauspieler Bradley Cooper (47), zu sehen. In Badekleidung strahlen die beiden aneinander gelehnt in die Kamera. Offenbar sind sie gerade dabei, einen Wasserbehälter für Schweine aufzufüllen.

Die Tiere tummeln sich nur so auf den Urlaubsschnappschüssen - Irina Shayk sonnt sich mit ihnen am Strand und planscht im Wasser. Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie das Model in einem großen Herz im Sand liegt. Ein weiteres Indiz für ein mögliches Liebes-Comeback des Ex-Paares?

Gemeinsame Tochter Lea

Bradley Cooper und Irina Shayk haben eine gemeinsame Tochter, die fünfjährige Lea. Der Schauspieler und das Model trennten sich 2019 nach vier gemeinsamen Jahren. Das Ex-Paar soll sich - auch der gemeinsamen Tochter zuliebe - seitdem gut verstehen.

Zuvor war Cooper ab 2006 kurz mit der Schauspielerin Jennifer Esposito (49) verheiratet, die Ehe hielt nur wenige Monate. Zu seinen weiteren Verflossenen zählen Renée Zellweger (53) und Suki Waterhouse (30).

Irina Shayk führte vor Cooper eine rund fünfjährige Beziehung mit dem Fußballstar Cristiano Ronaldo (37). 2021 gab es Gerüchte um eine Liaison des Models mit Rapper Kanye West (45).