Die Geburt ihres ersten Kindes steht kurz bevor. Jetzt hat Fernanda Brandao endlich das Geschlecht verraten: "Wir bekommen ein Mädchen."

Fernanda Brandao (38) genießt die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft in Lappland. Dort soll ihr erstes Baby auch zur Welt kommen. Im Interview mit der Illustrierten "Bunte" hat die deutsch-brasilianische Moderatorin und Sängerin nun das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes verraten: "Wir bekommen ein Mädchen."

Sie und ihr Verlobter Roman Weber, Stiefsohn des verstorbenen Menschenrechtlers Rüdiger Nehberg, können es demnach kaum erwarten, ihr "Babygirl endlich kennenzulernen und in den Armen zu halten". Weiter schwärmt die Sängerin nur so von ihrer "entspannten" Schwangerschaft. In den letzten Monaten würden sie lediglich "Wassereinlagerungen und kleine typische Beschwerden" plagen.

Wird es eine Hausgeburt?

Ursprünglich hätte sich das Paar eine Hausgeburt in seiner Holzhütte in der Wildnis Lapplands gewünscht. Allerdings hätten sie sich nun für "ein kleines, freundliches Krankenhaus entschieden", erklärt sie weiter. Das Kind kommt voraussichtlich im April zur Welt.

Vor der Geburt hatten Brandao und Weber noch ihre Hochzeit geplant, seien bisher jedoch nicht dazu gekommen. "Aber wir wünschen es uns sehr und freuen uns darauf, eine absolut unkonventionelle Hochzeit zu feiern", so die Sängerin.

Die Karriere von Fernanda Brandao

Fernanda Brandao wurde unter anderem durch die Band Hot Banditoz bekannt. Die Gruppe feierte zwischen 2004 und 2010 Erfolge mit Songs wie "Veo Veo" oder "Shake Your Balla". Sie arbeitet zudem als Tänzerin, Moderatorin und Fitnesstrainerin. Brandao war unter anderem 2011 Jurorin der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und wirkte in zahlreichen TV-Shows wie "Das perfekte Promi-Dinner", "Grill den Henssler" oder "Schlag den Star" mit.