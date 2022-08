YouTube-Star Maren Wolf postet in Vorfreude auf den zweiten Geburtstag ihres Sohnes ein freizügiges Foto und löst damit eine heiße Diskussion im Netz aus.

Influencerin und YouTube-Star Maren Wolf freut sich riesig auf den zweiten Geburtstag ihres Sohnes. Aus diesem Anlass zeigt sie sich auf Instagram mit ihrem Nachwuchs im Arm. Doch das Foto stößt nicht bei allen Internet-Nutzern auf Begeisterung.

YouTube-Star Maren Wolf posiert oben-ohne im Netz

Denn die 30-Jährige posiert auf dem Bild oben-ohne. Zu dem Bild schreibt sie: "Unser Krümmelchen wird am Freitag 2 Jahre alt. Ich liebe es so sehr zu sehen, wie seine Seele, voller Energie und Liebe die Welt entdeckt. Ich liebe dich so sehr mein Schatz ❤️ 📸".

So reagieren die Fans von Maren Wolf

Während einige ihrer 1,8 Millionen Instagram-Abonnenten das Bild mit: "LIEBE dieses Bild ❤️❤️❤️", "Wundervoll" und "Wow WOOW Maren 😍!! Soooo SCHÖN😍😍😍😍😍" positiv kommentieren, zeigen sich andere gar nicht begeistert.

Ein weiblicher Fan schreibt: "Ich finde das Bild eigentlich sehr schön 🤗 aber frage mich auch ob es dein Sohn genauso sieht wenn er etwas größer ist." Eine weitere Instagram-Nutzerin findet: "Wieso nackt? Bei Babybildern ist es noch ästhetisch aber so ist es etwas anzüglich". Eine weitere Stimme fragt sich: "Wieso muss man dabei oben ohne sein 😫👎".

Doch auch Tobias Wolf, der Mann des YouTube-Stars posiert oben-ohne mit seinem Sohn im Netz. Hier scheint sich niemand über die gezeigte Nacktheit aufzuregen. Eine weibliche Userin bringt den Kern der gesellschaftlichen Diskussion im Netz auf den Punkt: "Männer Oberkörper frei = normal, Frauen Oberkörper frei = problem🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️". Ob diese Ansicht noch so zeitgemäß ist?