Gaby Köster wird schon bald im Radio von ihrem Alltag erzählen. Fans dürfen sich ab dem 20. Mai auf ihre Comedy-Show "Gabys Welt - Nicht perfekt, aber glücklich" freuen.

Ihre Stimme wird schon bald wieder regelmäßig im Radio zu hören sein: Ab dem 20. Mai startet beim Radiosender WDR 4 die neue Comedy-Serie "Gabys Welt - Nicht perfekt, aber glücklich" mit Gaby Köster (60). Die Show läuft dann immer freitags um 11:15 Uhr.

Inhaltlich wird es sich darin vor allem um die Schauspielerin und ihren Alltag drehen - samt "Beziehungen, Paketboten und den Supermarkt", heißt es in einer Pressemitteilung. Erzählt werden die Anekdoten offenbar mit Kösters allseits bekanntem Humor - und einer großen Portion Optimismus.

Nicht ihre erste Radio-Show

Für die 60-Jährige ist es nicht die erste Radio-Show. In den 1980er Jahren war Kösters Stimme bereits in ersten Radiosketchen der Show "Unterhaltung am Wochenende" im WDR zu hören. Mit der neuen Comedy-Reihe "Gabys Welt - Nicht perfekt, aber glücklich" erlebt die Schauspielerin also eine Art Comeback.

Gaby Köster hatte 2008 einen schweren Schlaganfall erlitten, der sie seitdem körperlich stark beeinträchtigt. Über die Zeit nach dem Schlaganfall hat sie das Buch "Ein Schnupfen hätte auch gereicht - meine zweite Chance" geschrieben, das 2011 veröffentlicht wurde. Im selben Jahr trat sie auch das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit auf.