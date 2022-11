Sind Ex-"Bachelor" Niko Griesert und Michèle de Roos wieder ein Paar? Verdächtige Videos bei TikTok sorgen bei Fans für Spekulationen. De Roos äußert sich nun zu den Gerüchten.

Sind Michèle de Roos (29) und Niko Griesert (33) wieder zusammen? Das vermuten jedenfalls die Follower des Pärchens, das sich 2021 bei "Der Bachelor" kennengelernt hatten. Der Grund für die Spekulationen: Videos, die Niko Griesert zuletzt auf TikTok gepostet hat und in denen Michèle de Roos auftaucht.

Er holte sie von einer Party ab

In einem kurzen Clip sind Griesert und de Roos bei einem Filmabend zu sehen. Er macht sich über ihre Schwierigkeiten lustig, einen englischen Filmtitel richtig auszusprechen. In einem anderen Video holt der ehemalige Bachelor seine Verflossene und eine Freundin nachts von einer Party ab.

RTL hat nun Michèle de Roos mit den Gerüchten konfrontiert. "An meinem Beziehungsstatus hat sich nichts geändert", antwortet sie. "Wir sind irgendwie in einer neuen Findungsphase", gibt sie zu. "Alles andere zeigt die Zeit." Bereits im Oktober hatte sich die "Bachelor"-Kandidatin auf RTL-Nachfrage vage geäußert: "Wir schauen halt, wo es hinführt."

Niko Griesert und Michèle de Roos: Bewegte Liebesgeschichte

Niko Griesert und Michèle de Roos hatten schon beim "Bachelor" eine wechselhafte Zeit. Dort hatten sie zu Beginn festgestellt, dass sie sich schon von Instagram kannten. Der Rosenvergeber schickte seine flüchtige Online-Bekanntschaft dann kurz vor dem Finale nach Hause, direkt nach den Homedates. Doch dann bereute der Bachelor seine Entscheidung. Er holte de Roos in die letzte Folge zurück. Ein Novum in der Geschichte der Dating-Show. Dennoch musste die Rückkehrerin die Staffel ohne die letzte Rose beenden. Die ging an Michelle "Mimi" Gwozdz (28).

Doch nach der Aufzeichnung ging es weiter. Niko und Mimi machten schnell Schluss. Der Bachelor kam abseits der Kamera mit der verschmähten Michèle de Roos zusammen. Doch nach einem Jahr Beziehung war im August 2022 wieder Schluss.