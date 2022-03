Gina-Lisa Lohfink meldet sich zurück! Lange war es still um die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin geworden. Nun präsentiert sich die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal mit den Worten "The Queen ist back!" in einem ungewohnten Look.

Plötzlich tiefschwarze Haare

Bislang war das Model vor allem als Blondine bekannt. Auf ihrem neuestem Post ist Gina-Lisa plötzlich mit tiefschwarzen Haaren zu sehen - und nicht nur das: Neben der ungewohnten Haarfarbe hat sie offenbar einiges an ihrem Körper machen lassen. Dazu postete sie die verheißungsvolle Nachricht: "Gina reloaded, aber im Inneren noch die selbe 😇 Neuer Po, neue Brüste, Haare, Social Media und vieles mehr. Bald auch auf Onlyfans, mit exklusiven Inhalten!"

Kim Kardashian zum Verwechseln ähnlich

Gina-Lisa-Fans dürfen also gespannt sein, bald noch mehr von dem Reality-Star zu sehen, zumal sich dieser gerne mal etwas freizügiger zeigt. Der neue Look, der sehr an Kim Kardashian erinnert, scheint jedenfalls schon vielen zu gefallen, wie den Kommentaren der Follower zu entnehmen ist:

So reagieren die Fans im Netz

"Ich liebe deinen neuen Look 😍", heißt es von einem Fan. Andere schreiben: "Boah dunkel is soo sooo 🔥soooo🔥🔥 viel Heißer🔥🔥🔥" und weiter "Beautiful 🔥😍❤️.