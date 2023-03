Schauspielerin Brianne Howey ist schwanger. Der "Ginny & Georgia"-Star hat bei Instagram ein erstes Babybauch-Foto veröffentlicht.

US-Schauspielerin Brianne Howey (33) und Ehemann Matt Ziering erwarten ein Kind. Der Serienstar postete ein erstes Babybauch-Foto bei Instagram. "Boss-Show mit meiner für immer neuen +1", schrieb sie mit Herzchen-Emoji zu dem Bild, auf dem sie in einem langen Kleid und deutlich gewölbtem Bauch posiert. "Danke, dass wir dabei sein durften! Ich liebe alles an der neuen Kollektion." Am Mittwoch fand die Modenschau von Hugo Boss in Miami statt.

"Ginny & Georgia"-Stars gratulieren

Seit 2021 spielt sie die Hauptrolle der Georgia in der Netflix-Serie "Ginny & Georgia", von der es bis jetzt zwei Staffeln gibt. Howeys Co-Stars freuen sich unter dem Posting mit der werdenden Mutter. "Freue mich so für dich", schrieb Ginny-Darstellerin Antonia Gentry (25) unter das Bild. Sara Waisglass (24), die Ginnys Freundin Maxine Baker spielt, kommentierte begeistert: "Oh mein Gott Brianne du strahlst! Bin jetzt schon neidisch auf dein Kind." Humberly González (30) alias Sophie Sanchez schrieb mit Herzchen-Emoji: "Der süßeste Bauch und du strahlst einfach."

Brianne Howey und Matt Ziering heirateten im Juli 2021 in Palos Verdes, Kalifornien. Fünf Jahre zuvor hatten sie sich in einer Bar in Los Angeles kennengelernt.