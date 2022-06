Bei ihrem Auftritt beim Glastonbury Festival hat Klimaaktivistin Greta Thunberg dramatische Worte an die Festivalbesucher gerichtet und vor der totalen Naturkatastrophe gewarnt. "Wir nähern uns dem Abgrund", sagte die 19-jährige Schwedin.

Klimaaktivistin Greta Thunberg (19) hat einen Überraschungsauftritt beim berühmten Glastonbury-Festival in England absolviert. Auf der Hauptbühne rief die Schwedin und "Fridays for Future"-Initiatorin am Samstagnachmittag zu mehr Engagement für das Klima auf.

Greta Thunberg: "Wir nähern uns dem Abgrund"

"Wir nähern uns dem Abgrund", warnte Thunberg in ihrer Rede. Sie rate allen, denen Greenwashing noch nicht die Sinne vernebelt habe, sich zu behaupten. "Lasst nicht zu, dass sie uns noch näher an den Abgrund ziehen. Genau jetzt sollten wir die Stellung halten." Auf Instagram teilte die 19-Jährige ein Foto ihres Auftritts sowie einen Ausschnitt ihrer Rede.

Greta Thunberg betrat die Hauptbühne kurz vor dem Set der Band Haim. Am späteren Abend traten auf selbiger Bühne noch Ex-Oasis-Musiker Noel Gallagher (55) und als Hauptact Ex-Beatle Paul McCartney (80) auf.