Nach dem Interview-Abbruch im ZDF hat Felix Kroos "Angst" vor seinem Bruder Toni - zumindest nach einem witzigen Post auf Twitter. Toni Kroos reagiert trocken.

Felix Kroos (31) hat nach dem Interview-Eklat am Samstag "Angst" vor seinem Bruder Toni (32). In einem nicht ganz ernst gemeinten Tweet bezog der kleine Bruder des fünfmaligen Champions-League-Siegers Stellung. "Was frag ich ihn den morgen im Podcast? Hab Angst", schrieb der Ex-Fußballer. Die Kroos-Brüder betreiben seit 2020 den gemeinsamen, wöchentlichen Podcast "Einfach mal Luppen".

Was frag ich ihn denn morgen im Podcast? Hab Angst 😩 https://t.co/8YdwINIqbb — Felix Kroos (@felixkroos18) May 29, 2022

Zum Hintergrund: Nach dem Finale der Champions League, das Toni Kroos und Real Madrid mit 1:0 gewonnen hatten, schnauzte Kroos einen Interviewpartner an. ZDF-Reporter Nils Kaben (54) hatte ihm direkt nach dem Abpfiff auch kritische Fragen über den knappen Sieg gegen den überlegenen FC Liverpool gestellt. Mit den Worten "Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen", brach Toni Kroos das Interview ab.

Später erklärte Kroos, dass er nach dem Sieg mit positiven Fragen gerechnet hätte. Nils Kaben wiederum äußerte sich später selbstkritisch. Er hätte auf die positiven Emotionen seines Interviewpartners eingehen sollen, sagte er gegenüber BILD.

Toni Kroos reagiert auf Tweet von Bruder Felix

Toni Kroos hat auf Twitter auf den Post seines Bruders reagiert. "Obacht", schrieb er nur trocken. Ohne Emoji.