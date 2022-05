Hailey Bieber hat sich bei Instagram von ihrer Großmutter verabschiedet. Zuvor hatte ihr Onkel Alec Baldwin den Tod seiner Mutter Carol M. Baldwin bekannt gegeben.

Hailey Bieber (25) hat an diesem Freitag in einem Instagram-Post ihre Trauer über den Tod ihrer Großmutter zum Ausdruck gebracht. Zu einem alten Schwarz-Weiß-Bild der Verstorbenen schrieb sie mit Emojis eines weißen Herzes und einer weißen Taube: "Gestern um 17:52 Uhr beendete meine wunderschöne Großmutter Carol Baldwin, die Matriarchin der Familie Baldwin, ihre Reise hier auf der Erde. Heute feiere ich sie, das Leben, das sie gelebt hat, und das Vermächtnis, das sie hinterlässt. Wir lieben dich."

Mit 92 Jahren gestorben

Zuvor hatte Alec Baldwin (64) bei Instagram bekannt gegeben, dass seine Mutter Carol M. Baldwin am Donnerstag in Syracuse, im US-Bundesstaat New York im Alter von 92 Jahren verstorben sei. Sie hinterlässt ihre sechs Kinder, darunter die Schauspiel-Dynastie Alec, William (59), Haileys Vater Stephen (56) und Daniel Baldwin (61), zwei Töchter, 25 Enkelkinder und 14 Urenkel. Seit einer Brustkrebs-Erkrankung im Jahr 1991 engagierte sie sich für den Kampf gegen die Krankheit und sammelte Spenden für den guten Zweck.