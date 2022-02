Am Donnerstag (24. Februar) strahlt der US-Sender NBC in der "Today"-Show das erste TV-Interview von Halyna Hutchins' Witwer Matthew Hutchins nach der "Rust"-Tragödie aus. In einem Vorschauclip sind bereits einige Ausschnitte des Gesprächs mit Moderatorin Hoda Kotb (57) zu sehen. Die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) wurde im Oktober 2021 am Set des Westerns "Rust" bei Proben tödlich verletzt. Der Schauspieler Alec Baldwin (63) soll eine Schusswaffe abgefeuert haben, die mutmaßlich versehentlich geladen war.

In der "Today"-Show äußert Matthew Hutchins unter anderem seinen Ärger über das TV-Interview von Baldwin, das dieser im Dezember George Stephanopoulos von "ABC News" gegeben hatte. Darin sagte der Schauspieler unter anderem: "Ich habe das Gefühl, dass jemand für das Geschehene verantwortlich ist, und ich kann nicht sagen, wer das ist, aber ich weiß, dass ich es nicht bin."

"Der Gedanke, dass die Person, die die Waffe in der Hand hält und sie auslöst, nicht verantwortlich ist, ist für mich absurd", erklärt Matthew Hutchins nun. Baldwin in dem TV-Interview zu sehen, habe ihn "so wütend" gemacht. "Ich war einfach so wütend, dass er so öffentlich und detailliert über ihren Tod sprach und dann keine Verantwortung übernahm, nachdem er gerade beschrieben hatte, wie er sie getötet hatte."

"Waffensicherheit war nicht das einzige Problem"

Baldwins Schilderungen hätten sich "angehört, als sei er das Opfer". Er habe "die Verantwortung auf andere abgeschoben" und geweint. "Sollen wir wirklich Mitleid mit Ihnen haben, Herr Baldwin?", fragte der Witwer anschließend.

Mitte Februar wurde bekannt, dass die Angehörigen von Halyna Hutchins Klage gegen Alec Baldwin und weitere Personen sowie Produktionsfirmen eingereicht haben. "Die Waffensicherheit war nicht das einzige Problem an diesem Drehort", sagt Matthew Hutchins in der "Today"-Show. "Es gab eine Reihe von Branchenstandards, die nicht eingehalten wurden, und es gibt mehrere verantwortliche Parteien."