Harry Styles zeigt sich erschüttert über das Schulattentat in Texas. Der Sänger möchte nun Erlöse seiner Nordamerika-Tour für das Ende der Waffengewalt spenden.

Nach dem Schulattentat in der texanischen Kleinstadt Uvalde zeigten sich zahlreiche Stars betroffen. Ein 18-jähriger Amokläufer hatte am Dienstag (24. Mai) 19 Schüler und zwei Lehrkräfte erschossen. Sänger Harry Styles (28) gab nun in den sozialen Medien bekannt, dass er als Reaktion auf das schreckliche Ereignis Einnahmen seiner US-Tour spenden möchte.

In einem Statement mit dem Kommentar "Beendet Waffengewalt" schrieb der Musiker auf Twitter und Instagram: "Genauso wie ihr alle auch, bin ich zutiefst bestürzt über die jüngste Reihe an Massenerschießungen in Amerika, die mit der in der Robb Elementary School in Uvalde, Texas, ihren Höhepunkt erreicht hat." Als Konsequenz arbeite Styles im Rahmen seiner Nordamerika-Tour mit der Organisation Everytown zusammen. Die Non-Profit-Organisation engagiert sich seit vielen Jahren für strengere Waffenkontrollen und das Ende von Waffengewalt.

Spende von über einer Million US-Dollar erwartet

Der Konzertveranstalter Live Nation gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass man zusammen mit dem Musiker über eine Million US-Dollar an Everytown spenden wolle.

Die Nordamerika-Tour von Styles beginnt am 15. August 2022 in Toronto und umfasst 42 Konzerte, die mittlerweile alle ausverkauft sind.