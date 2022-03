Heidi Klum strahlt bei einer Veranstaltung in Beverly Hills an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz - und auf einem gemeinsamen Magazin-Cover mit Tochter Leni.

Heidi Klum (48) hat sich bei der "The Hollywood Reporter's Oscar Nominees Night" am Montagabend in Beverly Hills in einem komplett weißen Outfit gezeigt. Die 48-Jährige präsentierte bei der Veranstaltung eine Fransen-Jacke. Darunter kam ein knappes Crop-Top zum Vorschein. Ein langer, enganliegender Rock reichte bis zu ihren Waden, dazu kombinierte Klum Stiefel, die ebenfalls in Weiß glänzten. Ihre Haare trug sie offen und glatt frisiert. Ein kurzer Pony bedeckte Stirn und Augenbrauen.

An Klums Seite bei der Veranstaltung war Ehemann Tom Kaulitz (32). Der sorgte für den nötigen Farbkontrast. Sein schwarzes Outfit bestand aus dunklem Jackett, Rollkragenpullover, Lederhose und schwarzen Schuhen. Seine dunkle Mähne hatte er zu einem Man Bun zurückgebunden.

Magazin-Cover gemeinsam mit Leni

Zusammen mit Heidi glänzt derzeit aber auch erneut Leni Klum (17). Das Mutter-Tochter-Duo ziert die April-Ausgabe der deutschen "Harper's Bazaar" - unter dem Motto "Fabulous at every age". Zu sehen sind die Cover-Motive auch auf dem Instagram-Account des Magazins. Die beiden verkörperten wie kein zweites Gespann das Motto des neuen Hefts, heißt es zu der Ausgabe. "Dass Heidis Tochter Leni nicht nur die guten Gene im Aussehen, sondern ebenfalls in Professionalität und Schlagfertigkeit mitbekommen hat, wurde schnell klar", erklärt Chefredakteurin Kerstin Schneider dort über das Shooting.

Die schönsten Bilder von Heidi Klum

@manfredthierrymugler you are one of the reasons I fell in love with fashion. I am in absolute awe of you and your incredible talent. You are by far one of my favorite artists in the world. Ever. Thank you for being on my show and helping me find #GNTM 2021 ❤️ #muglerized #manfredthierrymugler

Heidi Klum hat sich für das Magazin offenbar im Wasser ablichten lassen. Das Model blickt mit nassen, nach hinten gekämmten Haaren in die Kamera. Leni Klum sieht auf ihrem Cover frontal in die Linse. Eine Hand hat sie an ihr Gesicht gelegt, das von ihren blonden Haaren umrahmt wird. Heidi Klum postete die Bilder ebenfalls und fügte zu Lenis Aufnahme hinzu: "Du hast die wunderschönen blauen Augen von meiner Mutter.

Ihre Karriere als Model hatte Leni Klum erst vor etwas über einem Jahr gestartet. Im Dezember 2020 zierte sie mit ihrer Mutter das Cover der deutschen "Vogue". Seitdem gab es schon einige herausragende Jobs für das Nachwuchstalent: zum Beispiel auf dem Laufsteg bei der Berliner Fashion Week, auf dem Laufsteg für Dolce & Gabbana, vor der Linse von Star-Fotograf Rankin (56) für das "Hunger Magazine" oder für das Cover der russischen "Elle" sowie unter anderem dem "Rollacoaster Magazine".