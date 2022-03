Die Ehe von Everlast hält nicht ewig: Die Frau des Rappers hat in Kalifornien nach 13 Jahren nun die Scheidung eingereicht. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Sein Künstlername bedeutet im Deutschen so viel wie "ewig". Doch die Ehe des Rappers Everlast (52) ist offensichtlich nicht für die Ewigkeit bestimmt. Wie das US-Portal "TMZ" meldet, hat die Frau des ehemaligen House-of-Pain-Frontmannes die Scheidung eingereicht. Lisa Schrody habe die entsprechenden Dokumente am Mittwoch zu einem kalifornischen Gericht gebracht. Laut den Unterlagen habe man sich nach 13 Jahren Ehe bereits am 8. Dezember 2021 wegen "unüberbrückbarer Differenzen" getrennt.

Everlast, der mit bürgerlichem Namen Erik Francis Schrody heißt, heiratete das ehemalige Erotik-Model im Jahr 2009. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder - die 12-jährige Laila und die 9-jährige Sadie. Laut den Gerichtsdokumenten, die "TMZ" vorliegen, beantragt Lisa Schrody das gemeinsame rechtliche und physische Sorgerecht. Somit würden sich beide Elternteile zu gleichen Teilen um die Kinder kümmern dürfen. Außerdem fordert sie Unterhalt in bislang nicht genannter Höhe.

Everlast wurde mit House of Pain weltberühmt

Der Musiker Everlast ist vor allem durch sein Engagement als Frontmann der Rap-Combo House of Pain weltberühmt geworden, die er selbst 1991 gründete. Mit House of Pain feierte er bis 1996 zahlreiche Charterfolge. Von 2005 bis 2021 war er Mitglied der Hip-Hop-Supergroup La Coka Nostra. Seine größten Erfolge hatte er jedoch als Solokünstler. In dem Kultfilm "Judgement Night - Zum Töten verurteilt" im Jahr 1993 spielte er außerdem neben Superstars wir Emilio Estevez (59) oder Cuba Gooding junior (54).