Bei der Oscarverleihung war Hugh Grant offenbar nicht in der Stimmung für Interviews. Zu spüren bekam das Ashley Graham, die ihm ein paar Antworten entlocken wollte. Das kurze Interview ist zum viralen Hit geworden. Im Gegensatz zu Grant hat Graham die passende Antwort dafür parat...

Sein unhöfliches Verhalten lässt sie offenbar kalt: Ashley Graham (35) hat auf das Interview im Vorfeld der Oscarverleihung reagiert, das sie mit Hugh Grant (62) führte. Das kurze Gespräch ist inzwischen zum Hit im Netz geworden. Im Gegensatz zu ihrem Gesprächspartner hatte die 35-Jährige anschließend eine gute Antwort parat, als sie gefragt wurde, ob sie die kühle Reaktion des Schauspielers "gekränkt" hätte.

"Wissen Sie was, meine Mama hat mir gesagt, ich solle Menschen mit Freundlichkeit killen, da haben Sie es", sagte Graham dem Promiportal "TMZ". Mehr hatte das Model nicht zu Hugh Grant zu sagen. Graham erklärte allerdings noch, dass sie "eine sehr gute Zeit hatte", als sie für den Sender ABC mehrere Hollywood-Stars auf dem roten Teppich vor der Oscarverleihung interviewte.

War Hugh Grant sauer?

Für Hugh Grant gab es online heftige Reaktionen für seine lieblosen Antworten auf Grahams Fragen. In dem Clip zu dem Interview sieht man den Schauspieler mit den Händen in den Hüften auf dem roten Teppich stehend. "Was gefällt Ihnen am besten daran, zu den Oscars zu kommen?", fragt ihn Graham. Nach sieben Sekunden Schweigen und Rumdrücken kommt nicht sehr viel mehr von ihm als: "Es ist faszinierend." Ob er jemandem Bestimmten die Daumen drücke bei der Oscarverleihung, fragt das Model anschließend: "Niemand Bestimmtem", lautet die Antwort.

Als Ashley Graham das Thema auf das Outfit von Hugh Grant lenken will, erklärt dieser, er trage nur "meinen Anzug". Ob es Spaß gemacht habe, im Film "Glass Onion" mitzuspielen, will eine immer noch gut gelaunt wirkende Graham dann wissen: "Ich war kaum darin zu sehen, nur drei Sekunden", lautete Grants Antwort. "Aber hatten Sie Spaß dabei?", hakt sie nach. Er erwidert: "Fast."

In den Kommentaren zu dem Clip wird Hugh Grant in den sozialen Medien unter anderem als "mürrisch" und "unhöflich" bezeichnet. Aber es gibt auch Unterstützung für den britischen Filmstar. Die sehen in seinen Antworten eher Unbeholfenheit oder einfach seine Abneigung gegen die Glamourwelt. "Und der Oscar für den Typen, der absolut nicht dabei sein will, geht an Hugh Grant", twitterte ein User. Ein anderer Kommentar lautet: "Hat jemand das Augenrollen von Hugh Grant nach diesem Live-Oscar-Interview bemerkt? War er sauer, dass sie ihn einen 'Veteranen' der Oscars nannte, oder war er einfach nur sauer auf die Welt?" Grant selbst hat noch nicht verraten, was hinter seinem Auftritt steckte.