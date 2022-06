Bam Margera soll nach seiner Flucht aus einer Entzugsklinik von der Polizei in einem Hotel aufgefunden worden sein. Der "Jackass"-Star soll sich ohne Widerstand wieder in die Einrichtung begeben haben.

Bam Margera (42) soll nach seiner Flucht aus einer Entzugsklinik in Florida wieder aufgetaucht sein. Wie das US-Portal "TMZ" am Mittwoch (15. Juni) meldete, soll die Polizei Margera in einem nahe gelegenen Hotel gefunden haben, nachdem er Anfang der Woche als vermisst gemeldet worden war. Quellen aus dem Umfeld des "Jackass"-Stars sagten "TMZ", dass er sich freiwillig von den Polizisten und einem Kriseninterventionsteam zurück in die Einrichtung bringen hat lassen.

Unzufrieden mit Behandlung?

Der Manager der Klinik soll den TV-Star am Montag (13. Juni) als vermisst gemeldet haben, wie "TMZ" berichtete. Die Seite beruft sich auf einen Polizeibericht aus Delray Beach. Zuvor habe Margera ihm angeblich gesagt, dass er mit der Einrichtung und ihren Dienstleistungen unzufrieden sei und sie verlassen wolle. Der Skateboarder kämpft seit langer Zeit immer wieder gegen eine Alkoholsucht und psychische Probleme. In der Vergangenheit war Margera schon mehrmals wegen Alkoholmissbrauchs auf Entzug.