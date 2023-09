Mit einem überschwänglichen Post gratuliert James Middleton seiner schwangeren Ehefrau Alizée Thevenet zum zweiten Hochzeitstag. "Und das Beste kommt noch", ist er sich sicher.

James Middleton (36) und Alizée Thevenet sind seit zwei Jahren verheiratet und erwarten bald das erste gemeinsame Kind. Das will gefeiert werden, entsprechend überschwänglich schreibt der Bruder von Prinzessin Kate (41) am Montag auf seinem Instagram-Account: "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, mein Schatz. Zwei Jahre verheiratet und ich könnte nicht verliebter in dich sein und trotzdem kommt das Beste noch ..."

Mit dem "Besten" spielt er auf das gemeinsame Baby an, das in ihrem Bauch heranwächst. Wie groß es schon ist, ist auf beiden Fotos zu sehen, die der Brite ebenfalls veröffentlicht hat.

Das erste Bild zeigt das ganz in Weiß gekleidete Paar barfuß an Bord eines Schiffes - verliebt strahlen sie sich an. In ihrem engen Kleid deutlich zu erkennen: der Babybauch. Auf dem zweiten Foto schaut sie ihm dabei zu, wie er in Badehose vom Oberdeck an ihr vorbei ins Meer springt. Er ist zur Kamera gewandt, die ein Dritter bedient, und lacht siegesgewiss. Auch hier ist die werdende Mutter in seitlicher Pose abgelichtet und auch hier zeichnet sich unter dem Streifenminikleid eine süße Wölbung ab.

Das Baby soll Ende des Jahres kommen

Dass der jüngere Bruder der Prinzessin von Wales erstmals Vater wird, hatte er Anfang Juli ebenfalls auf Instagram mitgeteilt. Damals veröffentlichte er zwei Fotos, die Ehefrau Alizée mit zwei Hunden und einem ebenfalls bereits deutlich sichtbaren Babybäuchlein zeigen. "Wir könnten nicht aufgeregter sein ... nun, Mable vielleicht schon", schrieb er zu den süßen Aufnahmen und meinte damit seine Golden-Retriever-Dame.

Das erste Kind der Middletons wird also vermutlich Ende des Jahres zur Welt kommen. Seine beiden älteren Schwestern, Prinzessin Kate und Pippa Matthews (40), haben inzwischen jeweils drei Kinder.

James Middleton und Alizée Thevenet sind seit dem 11. September 2021 Mann und Frau. Das Paar gab sich in Frankreich das Jawort, wie er wenig später bei Instagram bekannt gab.

"Mr & Mrs Middleton. Gestern habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet, umgeben von Familie, Freunden und selbstverständlich ein paar Hunden im schönen Dorf Bormes-les-Mimosas. Worte können nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin", schrieb der damals 34-Jährige zu einem Bild des Hochzeitspaares.