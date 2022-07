Jamie Campbell Bower (33) sorgt mit seinem neuesten Twitter-Post für mächtig Aufsehen. Der "Stranger Things"-Star feiert sich in dem Beitrag selbst dafür, dass er seit mittlerweile seit mehr als sieben Jahren clean und nüchtern sei. Er sei schon vor über zwölf Jahren süchtig gewesen und habe sich selbst und die Menschen um ihn herum verletzt. Seine Sucht habe solche Ausmaße angenommen, dass er in einer Klinik für psychische Erkrankungen gelandet sei: "Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht."

In dem zweigeteilten Post schreibt der Schauspieler auch, dass er dankbar dafür sei, wo er jetzt angekommen sei. "Jeder Tag ist eine Chance, neu anzufangen", schreibt Bower offen an Menschen, die ähnliche Probleme haben. Er verspreche jedem davon, dass es einen Weg aus der Sucht gibt. In den Kommentaren bedanken sich seine Follower für die ehrlichen und offenen Worte. Er nehme Menschen mit Suchtproblemen die Angst, sich Hilfe zu holen, heißt es unter anderem.

But each day is a chance to start again. Atone for mistakes and grow.

For anyone who wakes up thinking “oh god not again” I promise you there’s a way. I’m so grateful to be where I am, I’m so grateful to be sober. I’m so grateful to be.

Remember, we are all works in progress

J x